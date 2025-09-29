مسؤولة أذرتاج: الصحافة تواجه تحديات أخلاقية عميقة في العصر الرقمي

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

أكدت نائبة رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج سيوينج عبد اللهييفا في كلمة ألقتها بحلقة نقاش منظمة في الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام على "التحديات الأخلاقية العميقة" التي تواجه الصحافة في عصر التحول الرقمي.

وأشارت عبد اللهييفا إلى أن المسؤولية أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً بسبب المخاطر الجديدة التي خلقتها "التقنيات الرقمية رغم أن أخلاقيات الصحافة كانت دائماً جزء لا يتجزأ من المهنة.

وفي حين أشادت بالجوانب الإيجابية للتكنولوجيا الرقمية مثل "الانتشار السريع للمعلومات" و"الوصول إلى المصادر الدولية" ذكرت نائبة رئيس مجلس إدارة أذرتاج أن "المعلومات المضللة والتلاعب والأخبار الكاذبة والتنافس على الانتباه" هي المشاكل الأكثر إلحاحاً حالياً.

كما اعتبرت عبد اللهييفا أن المسؤولية الأخلاقية في مثل هذه الظروف لم تعد مجرد واجب مهني، بل تحولت إلى "دليل إرشادي في تدفق المحتوى".