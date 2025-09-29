أذربيجان تفتتح سفارة في البحرين لتعزيز العلاقات مع العالم العربي

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

وافق المجلس الوطني الأذربيجاني في جلسته العامة المنعقدة يوم 30 سبتمبر على مشروع قانون يقضي بإنشاء سفارة لجمهورية أذربيجان في مملكة البحرين.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الدولية والعلاقات البرلمانية بالمجلس الوطني صمد سيدوف الذي قدم مشروع القانون على أن تعميق العلاقات مع العالم العربي يمثل "اتجاهًا ذا أولوية" في سياسة أذربيجان الخارجية.

وأشار سيدوف إلى أن البحرين إحدى دول الخليج التي تقيم علاقات رفيعة المستوى مع أذربيجان مؤكدا أن افتتاح السفارة "سينقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد تمامًا".