مسؤول أوزبكي في باكو: التلاعب العاطفي بالعناوين يضر بمصداقية وسائل الإعلام

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

أكد كبير منتجي قناة "أوزبكستان 24" حيدر حسنوف في كلمة له في حلقة نقاش منظمة على هامش الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام في العاصمة باكو أن "المصداقية" هي المفهوم الأساسي في البيئة الإعلامية المعاصرة.

وأوضح حسنوف أن "كسب الثقة" أهم عامل للصحفيين في العصر الحديث الذي لا يتوقف فيه تدفق المعلومات، لأن قيمة الخبر تُقاس "بصدقه ونزاهته".

وأشار إلى أن عنوان الخبر مهم لجذب القارئ ولكن "التلاعب به" بناءً على العواطف "يضر بمصداقية وسائل الإعلام".

وأضاف مسؤول قناة أوزبكستان24 أن مهمة الصحفيين تقديم معلومات عالية الجودة و"موثوقة ومُدققة" للناس حتى على شبكات التواصل الاجتماعي دون إفساح المجال "للأخبار الكاذبة والتضليل".