الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في باكو 30 سبتمبر اليوم إن العلاقات الأذربيجانية الإيطالية قد تطورت بسرعة عالية وفي مختلف الجوانب خلال السنوات الماضية وإن العلاقات السياسية تحظى بأعلى المستويات.

وشدد الرئيس علييف على ان إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا.