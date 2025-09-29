الرئيس إلهام علييف: طريق شقها خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي وممر الغاز الجنوبي تفتح طرقا أوسع اليوم أمام مشاريع أضخم

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في باكو 30 سبتمبر اليوم إني أطلعتُ الرئيس ماتاريلا اليوم على أننا نعمل في الوقت الحاضر مع الاتحاد الاوروبي على تصدير الطاقة الكهربائية وبشأن مد خطوط نقل الطاقة الكهربائية يجري هناك العمل على وضع دراسة الجدوى وتكون جاهزة في المستقبل القريب على الأرجح.

وأشار الرئيس علييف الى ان كل هذا يعني ان الطريق التي شقها خط انابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب وكذلك ممر الغاز الجنوبي تفتح طرقا أوسع اليوم أمام مشاريع أضخم.