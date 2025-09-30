رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان

باكو، 1 أكتوبر، (أذرتاج)

اختتم رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا زيارته الرسمية جمهورية أذربيجان في 1 أكتوبر اليوم.

وكان حرس الشرف قد اصطف على شرف الضيف الرفيع على أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا الدولتين.

وكان في وداع رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا نائب رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني فارض رضايف ومسؤولون آخرون.