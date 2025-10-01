قراباغ أغدام يحقق فوزا ثانيا على التوالي في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

حقق نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني لكرة القدم فوزا ثانيا على التوالي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا الليلة حيث تغلب على نادي كوبنهاغن الدانمركي في بهدفين دون رد في مباراة منظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري بالعاصمة باكو.

وسجل هدفي قراباغ أغدام عبد الله الزبير في الدقيقة الثامنة والعشرين وإمانويل أداي في الدقيقة الثالثة والثمانين في المباراة التي أدارها طاقم التحكيم الهولندي بقيادة الحكم الدولي تركي الأصل سردار كوزو بويوك.

وبهذه النتيجة يحتل قراباغ الاذربيجاني المركز السادس بعد نتائج الجولة الثانية.

يذكر ان قراباغ قد حقق فوزه الأول على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لشبونة في الجولة الاولى.

ويتنافس قراباغ أغدام في الجولة الثالثة القادمة مع نادي أثلتيك بلباو الإسباني ذهاباً في 22 أكتوبر.