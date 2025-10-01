ألعاب رابطة الدول المستقلة: السباح الأذربيجاني يفوز بالميدالية الذهبية

كنجه، 2 أكتوبر، (أذرتاج)

تتواصل منافسات السباحة ضمن النسخة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها أذربيجان لأول مرة.

أفادت وكالة أذرتاج أن السباح الاذربيجاني سليمان إسماعيلزاده فاز بالميدالية الذهبية في سباق السباحة الحرة لمسافة 400 متر وذلك في اليوم الخامس من المنافسات التي تقام في قصر الرياضة في مدينة كنجه.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي يشارك فيها 1624 رياضي من 13 بلدا ستختتم في 8 أكتوبر.