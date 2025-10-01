مشاورات سياسية بين أذربيجان واليابان في باكو: مناقشة الطاقة والمناخ وإعادة إعمار قراباغ

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

عُقدت جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان واليابان في باكو 2 أكتوبر وتناولت الاجتماعات تعميق العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية.

وترأس نائب وزير الخارجية إيلنور محمدوف وفد أذربيجان بينما ترأس الوفد الياباني نائب المدير العام للمكتب الأوروبي بوزارة الخارجية اليابانية والممثل الخاص لشؤون القوقاز ماساكي إيشيكاوا.

وجرى خلال المباحثات تبادل الآراء حول التعاون في المجالات التقليدية مثل السياسة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتعليم والثقافة وكذلك الموضوعات الاستراتيجية كـالطاقة والبيئة والتغير المناخي فيما أكد الجانبان على ضرورة مواصلة التعاون الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية.

وقدم نائب الوزير محمدوف للجانب الياباني معلومات مفصلة حول أجندة السلام الأذربيجانية وعملية تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

كما شارك معلومات حول مشاريع إعادة الإعمار والبناء والاستثمار واسعة النطاق الجارية في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.