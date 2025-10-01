أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان معاً كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2027

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

بموجب قرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ستستضيف أذربيجان وأوزبكستان بشكل مشترك المرحلة النهائية من كأس العالم للمنتخبات الوطنية تحت 20 عاماً والمقرر إجراؤها عام 2027م وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأذربيجانية التي تستضيف فيها البلد بطولة عالمية للرجال.

وجاء في بيان اتحاد كرة القدم الأذربيجاني الأففا أن هذا الإنجاز التاريخي يأتي نتيجة للسياسة الرياضية الناجحة لرئيسي البلدين إلهام علييف وشوكت ميرضيائيف.

وينص هذا القرار على اكتساب منتخب أذربيجان للرجال تحت 20 عاماً الحق في المشاركة في المرحلة النهائية من كأس العالم للمرة الأولى. كما أعرب الاتحاد الاذربيجاني عن امتنانه لأعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا وخاصة رئيسها جياني إنفانتينو على الثقة الكبيرة.

يُذكر أن كأس العالم تحت 20 عاماً تُقام كل عامين منذ عام 1977 وتُعد مصدراً للكشف عن المواهب للأندية الأوروبية الكبرى وكان الفائز الأخير بالبطولة منتخب أوروغواي عام 2023.