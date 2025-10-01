مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي

آل أوشاغي، ساموخ، 2 أكتوبر، أذرتاج

افتتحت مؤسسة حيدر علييف مبنى مدرسة ثانوية جديداً وحديثاً في قرية آل أوشاغي بولاية ساموخ ليحل محل مبنى المدرسة القديم الذي كان قائماً منذ 70 عاماً.

وبدأ مشروع تجديد مدرسة ميرزا فتح علي آخوندوف التي بنيت عام 1953 وأصبحت غير صالحة للاستخدام عام 2024م ويؤكد المبنى الجديد المكون من ثلاثة طوابق وأربعة أجنحة على سياسة المؤسسة الرامية إلى رفع جودة التعليم لتشمل الأقاليم.

وإلى جانب الفصول الدراسية الضرورية تم تجهيز المدرسة بـمختبرات للفيزياء والكيمياء والأحياء ومركز ستيم العلوم والتقانة والهندسة والفنون والرياضيات وغرف للمعلوماتية والتدريب العسكري والطب والتدريب المهني وكذلك مكتبة ومقصف مدرسي وقاعتي مناسبات ورياضة.

وقال مدير المدرسة موسى أسدوف إن المبنى الجديد هو "أكبر هدية" للموظفين معرباً عن ثقته في تحسن النتائج التعليمية. كما عبر الطلاب عن رضاهم عن المرافق الجديدة وخاصة الفصول الواسعة وغرف المعلوماتية.