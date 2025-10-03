أذربيجان تحصد ذهبية أخرى في ألعاب رابطة الدول المستقلة

يفلاخ، 4 أكتوبر، أذرتاج

حققت الملاكمة الأذربيجانية كولر حسينوفا ميدالية ذهبية في فئة الوزن الـ 48 كغ في المرحلة النهائية من منافسات الملاكمة في الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها أذربيجان.

وواجهت الملاكمة حسينوفا في النزال النهائي المنظم لدى ملعب يفلاخ الأولمبي الرياضي اللاعبة الروسية داريا غافرينا وتمكنت من التغلب عليها لتفوز بلقب البطولة.

ويُعد هذا الانتصار إضافة جديدة أداء أذربيجان الناجح في الدورة.