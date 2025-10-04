منتخب الملاكمة الأذربيجاني يحصد ذهبية رابعة على التوالي في ألعاب رابطة الدول المستقلة

يفلاخ، 5 أكتوبر، أذرتاج

حصد منتخب الملاكمة الأذربيجاني ذهبية رابعة على التواصل في الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة.

وتمكن الملاكم شاهن أصلانوف المتنافس في الوزن الـ60 كغ من التغلب على الملاكم الأوزبكستاني عطاء بك نور محمدوف في النزال النهائي المنظم لدى مجمع يفلاخ الأولمبي الرياضي ليكون رابع ملاكم أذربيجاني حائز على ذهبية دورة الألعاب هذه.

يذكر أن منتخب أذربيجان للملاكمة قد حصد قبله 3 ميداليات ذهبية اليوم على حساب رحيموف في الوزن الـ46 كغ وعلييف في الوزن الـ48 كغ وعباسلي في الوزن الـ52 كغ.