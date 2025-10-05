منتخب الملاكمة الأذربيجاني يحصد ذهبية خامسة على التوالي في ألعاب رابطة الدول المستقلة

يفلاخ، 5 أكتوبر، أذرتاج

حصد منتخب الملاكمة الأذربيجاني ذهبية خامسة على التواصل في الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة.

وتمكن الملاكم سفتر محمدزاده المتنافس في الوزن الزائد عن 80 كجم من التغلب على الملاكم الأوزبكستاني فرهاد جان بهادوروف في النزال النهائي المنظم لدى مجمع يفلاخ الأولمبي الرياضي ليكون رابع ملاكم أذربيجاني حائز على ذهبية دورة الألعاب هذه.

يذكر أن منتخب أذربيجان للملاكمة قد حصد قبله 4 ميداليات ذهبية اليوم على حساب رحيموف في الوزن الـ46 كغ وعلييف في الوزن الـ48 كغ وعباسلي في الوزن الـ52 كغ وأصلانوف في الوزن الـ60 كجم.