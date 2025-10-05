جولة ثقافية تاريخية لضيوف ألعاب رابطة الدول المستقلة: زيارة شوشا "جوهرة قراباغ"

شوشا، 5 أكتوبر، أذرتاج

توجه المشاركون والوفود الممثلة للدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة بعد اختتام منافسات الرماية بالسهام في مدينة خانكندي إلى مدينة شوشا التاريخية التي تُعرف "بجوهرة قراباغ" في جولة ثقافية.

واطلع الضيوف خلال الزيارة عن كثب على تاريخ المدينة الغني وثقافتها وشملت الأماكن التي زاروها قلعة شوشا ومسجد يوخاري جوهر آغا والميدان المركزي ونبع "خان قيزي" إضافة إلى سهل جيدير الشهير.

وقُدمت للمشاركين في الجولة معلومات مفصلة حول تاريخ شوشا التي تُعد مهد الثقافة الأذربيجانية وموطن الشعراء والموسيقيين والرسامين البارزين وشدد الضيوف على الأجواء الفريدة للمدينة وأهميتها الثقافية.

واختُتمت الزيارة بالتقاط صور تذكارية في شوشا تلاها عشاء أُقيم في المساء بأجواء ودية.