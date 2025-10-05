دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 8 رياضات تُنظَّم اليوم

كنجة، 6 أكتوبر، (أذرتاج)

تُنظَّم اليوم مسابقات في 8 أنواع من الرياضات ضمن النسخة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها أذربيجان لأول مرة.

أفادت وكالة أذرتاج أن مباراة على الميدالية البرونزية في رياضة الجوكان ستُقام بين منتخبي كازاخستان وقرغيزستان في مدينة شاكي، كما ستنطلق هناك مسابقات الجمباز الإيقاعي.

وفي قصر الرياضة بمدينة كنجة سيتم تحديد الفائزين في رياضتي الكرة الطائرة والرماية بجانب تواصل منافسات المبارزة. سيتم في المدينة كذلك تحديد الفائزين في منافسات كرة السلة الثلاثية 3x3.

وستُقام النهائيات في رياضتي الكاياك والكانو في مدينة منكجوير.