رئيس شمال قبرص التركية يصل الى أذربيجان

غابالا، 6 أكتوبر، أذرتاج

وصل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار الى أذربيجان في السادس من أكتوبر اليوم للاشتراك في اجتماع القمة الثاني عشر لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية.

وكان في استقبال رئيس شمال قبرص التركية لدى مطار غابالا الدولي وزير العلم والتعليم الأذربيجاني أمين أمر اللهيف ومسؤولون آخرون.