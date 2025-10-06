رئيس مجلس الشعب التركمانستاني يصل الى أذربيجان

غابالا، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

وصل رئيس مجلس الشعب التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف الى أذربيجان في 7 أكتوبر اليوم للاشتراك في اجتماع القمة الثاني عشر لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية.

وكان حرس الشرف قد اصطف على أرض مطار غابالا الدولي على شرف مقدم الضيف الرفيع.

وكان في استقبال رئيس مجلس الشعب التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف لدى مطار غابالا الدولي وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي ومسؤولون آخرون.