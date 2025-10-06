وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

رئيس مجلس الشعب التركمانستاني يصل الى أذربيجان

غابالا، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

وصل رئيس مجلس الشعب التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف الى أذربيجان في 7 أكتوبر اليوم للاشتراك في اجتماع القمة الثاني عشر لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية.

وكان حرس الشرف قد اصطف على أرض مطار غابالا الدولي على شرف مقدم الضيف الرفيع.

وكان في استقبال رئيس مجلس الشعب التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف لدى مطار غابالا الدولي وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي ومسؤولون آخرون.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يلتقيان في غابالا
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [١٣:١٤]

وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يلتقيان في غابالا

الاجتماع الـ66 للجنة السياسة الاجتماعية والإنسانية في جمعية برلمانات منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود يعقد في ألبانيا
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٥٥]

الاجتماع الـ66 للجنة السياسة الاجتماعية والإنسانية في جمعية برلمانات منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود يعقد في ألبانيا

رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يصل الى أذربيجان
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٤٥]

رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يصل الى أذربيجان

انطلاق الاجتماع الـ65 للجنة السياسة الاجتماعية والإنسانية للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في باكو
  • ٠٧.١٠.٢٠٢٥ [١١:٢٠]

انطلاق الاجتماع الـ65 للجنة السياسة الاجتماعية والإنسانية للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في باكو

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
  • ٠٦.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٥٦]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

وزير خارجية تركيا: تعزيز منظمة الدول التركية يجعل العالم التركي أكثر مرونة أمام الأزمات العالمية
  • ٠٦.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٤٤]

وزير خارجية تركيا: تعزيز منظمة الدول التركية يجعل العالم التركي أكثر مرونة أمام الأزمات العالمية

قضية قصف كنجة: وثائق تثبت مقتل 26 مدنياً في هجمات أرمينيا الصاروخية
  • ٠٦.١٠.٢٠٢٥ [١٩:٤٥]

قضية قصف كنجة: وثائق تثبت مقتل 26 مدنياً في هجمات أرمينيا الصاروخية

رئيس أوزبكستان يصل الى أذربيجان
  • ٠٦.١٠.٢٠٢٥ [١٧:٤٧]

رئيس أوزبكستان يصل الى أذربيجان

رئيس كازاخستان يصل الى أذربيجان
  • ٠٦.١٠.٢٠٢٥ [١٧:٣٢]

رئيس كازاخستان يصل الى أذربيجان

وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يلتقيان في غابالا

  • [13:14]

اجتماع القمة الثاني عشر لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية يعقد في غابالا

  • [13:03]

الاجتماع الـ66 للجنة السياسة الاجتماعية والإنسانية في جمعية برلمانات منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود يعقد في ألبانيا

  • [12:55]

رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يصل الى أذربيجان

  • [12:45]

دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 4 رياضات تُنظَّم اليوم

  • [12:37]

الرئيس الاذربيجاني يستقبل رئيس مجلس الشعب التركماني في مدينة غابالا

  • [12:35]

انطلاق الاجتماع الـ65 للجنة السياسة الاجتماعية والإنسانية للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في باكو

  • [11:20]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [11:15]

سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 70 دولارا

  • [11:09]

أسعار الذهب في السوق العالمية يستمر في الارتفاع

  • [11:00]

رئيس مجلس الشعب التركمانستاني يصل الى أذربيجان

  • [10:57]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 06.10.2025 [20:56]

وكالة السياحة الحكومية تروج لقرية صيم في أستارا ضمن مشروع "القرية السياحية"

  • 06.10.2025 [20:45]

وزير خارجية تركيا: تعزيز منظمة الدول التركية يجعل العالم التركي أكثر مرونة أمام الأزمات العالمية

  • 06.10.2025 [20:44]

قضية قصف كنجة: وثائق تثبت مقتل 26 مدنياً في هجمات أرمينيا الصاروخية

  • 06.10.2025 [19:45]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء هنغاريا في غابالا - محدث

  • 06.10.2025 [18:39]

رئيس أوزبكستان يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [17:47]

رئيس كازاخستان يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [17:32]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس شمال قبرص التركية في غابالا

  • 06.10.2025 [17:26]

زاكورة: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للسينما بحضور كازخستان كضيف شرف

  • 06.10.2025 [16:36]

وزير الدفاع الاذربيجاني يبحث مع سفير بريطانيا العظمى مسائل تطوير التعاون العسكري

  • 06.10.2025 [16:35]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يعرض قيم أذربيجان في مؤتمر كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة

  • 06.10.2025 [16:16]

رئيس قيرغيزستان يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [15:59]

نتائج الجولة السابعة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 06.10.2025 [15:30]

معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب يستمر بعدة فعاليات

  • 06.10.2025 [14:47]

تنظيم "سباق النصر" الخامس في باكو

  • 06.10.2025 [14:43]

لاعبو التجديف الأذربيجانيون يحصلون على أربع ميداليات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 06.10.2025 [14:39]

ألعاب رابطة الدول المستقلة : المنتخب الأذربيجاني للكرة الطائرة للفتيات يحرز الميدالية البرونزية

  • 06.10.2025 [14:38]

رئيس وزراء هنغاريا يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [13:43]

رئيس شمال قبرص التركية يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [13:40]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العاشر

  • 06.10.2025 [13:37]

الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية في غابالا

  • 06.10.2025 [12:15]

الهند تدرس شراء 5 أنظمة إضافية من S-400 من روسيا

  • 06.10.2025 [12:02]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس حكماء الدول التركية في غابالا

  • 06.10.2025 [11:55]

وفد حماس يصل إلى مصر وتفاؤل قبيل بدء التفاوض

  • 06.10.2025 [11:40]

ترامب: المفاوضات لوقف الحرب في غزة كانت ناجحة للغاية

  • 06.10.2025 [11:34]

دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 8 رياضات تُنظَّم اليوم

  • 06.10.2025 [11:08]

سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى له

  • 06.10.2025 [11:07]

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الحدود بين قرغيزستان وأوزبكستان

  • 06.10.2025 [11:06]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 06.10.2025 [10:39]

الملاكمون الأذربيجانيون يختتمون المنافسات بـ 24 ميدالية منها 5 ذهبيات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 06.10.2025 [10:35]

جولة ثقافية تاريخية لضيوف ألعاب رابطة الدول المستقلة: زيارة شوشا "جوهرة قراباغ"

  • 05.10.2025 [23:01]

جورجيا: جهاز أمن الدولة يعلن إحباط خطة انقلاب وتخريب في تبيليسي

  • 05.10.2025 [22:30]

منتخب الملاكمة الأذربيجاني يحصد ذهبية خامسة على التوالي في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [22:04]

مهرجان شواء شاماخي يقدم عرض المطبخ الأذربيجاني الوطني: طهاة من 30 بلدا يعدون أطباقاً محلية

  • 05.10.2025 [21:45]

تجسيد روح النصر في معرض باكو للكتاب الحادي عشر: نفحات "قراباغ" في جناح أذرتاج – فيديو

  • 05.10.2025 [21:22]

منتخب أذربيجان يحصد ذهبية منافسات الفرق المختلطة للجودو في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [21:05]

رئيس وزراء جورجيا: فشل المحاولة "الخامسة لمايدان" في أربع سنوات

  • 05.10.2025 [20:51]

منتخب الملاكمة الأذربيجاني يحصد ذهبية رابعة على التوالي في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [18:33]

لاعبة الريشة الطائرة الأذربيجانية تفوز بفضية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [18:12]

وزير الثقافة يزور جناح أذرتاج لدى معرض باكو الدولي الـ11 للكتاب

  • 05.10.2025 [18:06]

أذربيجان تحصد ذهبية ثالثة في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [17:52]

رئيس وزراء جورجيا يتهم سفير الاتحاد الأوروبي بدعم الاحتجاجات

  • 05.10.2025 [17:28]

الملاكم الأذربيجاني الآخر يحصد ذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [16:41]

أذربيجان تحصد 21 ميدالية في منافسات الجودو الفردية وتحتل المركز الثاني في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [16:32]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يبحث مع رئيس جمعية منتدى الأديان لمجموعة العشرين الحوار والإصلاحات الهيكلية

  • 05.10.2025 [16:26]

الملاكم الأذربيجاني يحصد ذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [16:09]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع

  • 05.10.2025 [14:00]

جورجيا: وزارة الداخلية تبدأ تحقيقاً في أحداث عنف خلال مظاهرة تبيليسي

  • 04.10.2025 [22:56]

لجنة الانتخابات الجورجية تعلن مستوى إقبال الناخبين في الانتخابات المحلية

  • 04.10.2025 [22:33]

مهرجان الشواء الدولي في ميساري الشاماخية: تبادل ثقافي ومنافسات طهي

  • 04.10.2025 [22:28]

رئيس البرلمان الجورجي يعلن إعداد دعوى دستورية لحل الأحزاب المتطرفة

  • 04.10.2025 [22:19]

انتصار الكاراتيه في ألعاب رابطة الدول المستقلة: أذربيجان تختتم المنافسات بـ 16 ميدالية

  • 04.10.2025 [22:10]

ملاكمات أذربيجان يحصدن ذهبية و5 فضيات و3 برونزيات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [21:36]

مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب يزور باكو ويؤكد تطور العلاقات الثقافية مع أذربيجان

  • 04.10.2025 [21:30]

المعارضة الجورجية تنظم احتجاجاً في العاصمة رفضاً للانتخابات المحلية

  • 04.10.2025 [21:25]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يلتقي قيادة كنيسة يسوع المسيح في يوتا ويثمن جهود السلام الأمريكية

  • 04.10.2025 [20:04]

الاحتفال بيوم مدينة جبرائيل: العام الخامس للتحرير والزخم الكبير لإعادة الإعمار

  • 04.10.2025 [18:46]

المصارع الأذربيجاني يحصد ذهبية مصارعة الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [18:30]

منتخب أذربيجان يحرز فضية كرة القدم في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [17:28]

أسبوع عمل المناخ: معرض في باكو يسلط الضوء على جهود الشباب عبر الفن والابتكار

  • 04.10.2025 [16:58]

إمداد قرية أواران في قوصار بالغاز الطبيعي لأول مرة

  • 04.10.2025 [16:37]

منتخب أذربيجان للسيدات يحرز برونزية في سيف المبارزة بألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [16:26]

عرض فيلم "تقييف: سونا" المخصص لحياة المحسن البارز حاجي زين العابدين تقييف في باكو

  • 04.10.2025 [15:52]

أذربيجان تحصد ذهبية أخرى في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [15:30]

سعر نفط أذربيجان يرتفع

  • 04.10.2025 [15:06]

جورجيا: بدء الانتخابات المحلية لاختيار 64 رئيساً للبلديات وأكثر من 2000 عضو مجلس

  • 04.10.2025 [14:06]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن

  • 04.10.2025 [13:26]

"فينيسيا الصغيرة" في باكو: وجهة ترفيهية رئيسية منذ عام 1960

  • 04.10.2025 [12:53]

"عودة القيم الوطنية والروحية إلى الوطن": عرض مخطوطات نظامي وفضولي في معرض باكو للكتاب

  • 04.10.2025 [11:35]

جبرائيل: خمس سنوات على تحرير "بوابة العودة الكبرى" التي غيرت مسار حرب الوطن

  • 04.10.2025 [10:51]

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني

  • 04.10.2025 [06:53]

الرئيس علييف يهنئ بيوم تعاون الدول التركية ويصف العالم التركي بـ"عائلتنا"

  • 03.10.2025 [23:08]

معرض باكو للكتاب يشهد إطلاق كتاب مخصص للذكرى 150 للصحافة الأذربيجانية

  • 03.10.2025 [20:57]

معرض باكو للكتاب يعمق التعاون الثقافي: افتتاح ركنين للأدب المغربي والكويتي في المكتبة الوطنية

  • 03.10.2025 [20:22]

مالطة تستضيف منتدى اللجان الأولمبية الأوروبية: دعم الرياضيين الشباب وتعزيز التعاون الدولي

  • 03.10.2025 [19:47]

رئيس الوزراء كوباخيدزه يرفض "الثورة السلمية": "ستواجه الدولة أي محاولة لتغيير الدستور بالعنف"

  • 03.10.2025 [19:21]

أذربيجان: جهاز أمن الدولة يحيل ملفات 4 متهمين بالتجسس إلى المحكمة العسكرية

  • 03.10.2025 [19:10]

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته الدانمرك

  • 03.10.2025 [18:30]

لاعب الترامبولين الأذربيجاني تفوز بذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 03.10.2025 [17:10]

مبادرة غرس الزيتون وصنوبر إيلدار بقصبة مشفق أباد في إطار "عام الدستور والسيادة"

  • 03.10.2025 [17:04]

رئيس الوزراء الجورجي يتهم أحزاباً راديكالية بمحاولة قلب النظام الدستوري واصفا مظاهرة الغد "بتهديد بمسؤولية جنائية"

  • 03.10.2025 [16:54]

لاعبة الترامبولين الأذربيجانية تفوز ببرونزية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 03.10.2025 [16:20]

أذربيجان وتركيا تعززان التعاون الإحصائي: توقيع مذكرة تفاهم على هامش دورة منظمة التعاون الإسلامي

  • 03.10.2025 [16:13]

مؤتمر دولي يسلط الضوء على أزمة بحر الخزر: تراجع مستوى المياه بأكثر من المترين خلال الـ30 عاماً

  • 03.10.2025 [16:06]

عرض جناح دولة قطر في معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب

  • 03.10.2025 [15:00]

مسابقات في ثلاث رياضات في جبرائيل

  • 03.10.2025 [14:50]

في ندوة طبية بالقنيطرة: السفير صمدوف يؤكد استعداد أذربيجان لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع المغرب

  • 03.10.2025 [14:24]

مسجد جمعة شاماخي: كيف صمد أقدم معبد في القوقاز أمام ويلات التاريخ؟

  • 03.10.2025 [12:44]

رئيس وزراء جورجيا يرفض قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "لا قيمة له للمجتمع"

  • 03.10.2025 [12:26]