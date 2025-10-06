وزير خارجية كازاخستان: الدور المتنامي لمنظمة الدول التركية منصة حاسمة في ظل الوضع الجيوسياسي

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

أكد وزير خارجية كازاخستان إيرميك كوشيربايف في كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية على دور المنظمة في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة.

ووصف كوشيربايف المنظمة بأنها "منصة حاسمة" "لتعزيز المصالح المشتركة والمبادرات الموحدة وتطوير مواقف منسقة على النطاق العالمي".

ودعا الوزير الكازاخستاني إلى "الإسراع ببدء عمل" صندوق الاستثمار التركي مشيراً إلى إمكانية أن يصبح عنصراً أساسياً للتعاون الاقتصادي في العالم التركي.

كما وجه الدعوة للبلدان الشقيقة لاستغلال إمكانيات أول حاسوب فائق في آسيا الوسطى ومركز "عالم. إيه آي" الدولي للذكاء الاصطناعي اللذين يقعان في أستانا كمنصة انطلاق للأفكار والابتكارات الجديدة.