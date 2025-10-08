سجل بطولي: تحرير هادروت فتح الباب أمام أذربيجان نحو شوشا

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

شهدت حرب الوطن التي اندلعت في 27 سبتمبر 2020 واستمرت 44 يوماً، حيث تحول كل يوم إلى صفحة بطولية، تحقيق الجيش الأذربيجاني انتصاراً استراتيجياً كبيراً بتحريره قصبة هادروت في 9 أكتوبر.

كان تحرير هذه القصبة التابعة لولاية خوجاوند خسارة فادحة للقوات الأرمينية لأنه فتح الطريق أمام جنودنا نحو مدينة شوشا وتم تنفيذ العملية باستخدام أقصى قدر من التكنولوجيا العسكرية الحديثة والتسلل من عمق لا يتوقعه العدو وبأقل قدر من الخسائر في الأرواح مما أرسى تقاليد قتالية جديدة تُدرس في الأكاديميات العسكرية الرائدة عالمياً.

وأنهت الحرب بقيادة الرئيس إلهام علييف احتلالاً دام 30 عاماً وحولت أذربيجان إلى دولة منتصرة وتم تعزيز الجيش بشكل كبير بعد الحرب ليصبح أحد أقوى الجيوش في المنطقة، بما في ذلك إنشاء ألوية الكوماندوز الجديدة.

وتتواصل أعمال الترميم والبناء في هادروت بوتيرة سريعة وعادت حالياً 10 عائلات تتكون من 41 شخصاً إلى ديارها ومن المقرر ترميم جميع المنازل الصالحة جزئياً والبالغ عددها 79 من أصل 541 منزلاً الى نهاية العام وفي 2021م تم نصب نصب تذكاري يرمز إلى عملية "القبضة الحديدية" في القصبة.