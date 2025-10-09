وفد "حوار باكو" يزور المقبرة الجماعية رقم 29 في أغدره المكتشف فيها على رفات 10 عسكريين أذربيجانيين

أقدره، 10 أكتوبر، أذرتاج

قام المشاركون في المؤتمر الدولي حول "حوار باكو للمفقودين" بزيارة ميدانية تفقدوا فيها مقبرة جماعية مكتشفة حديثاً في أراضي قرية باللي قايا في ولاية أغدره الأذربيجانية يُحتمل أن تكون لجنود أذربيجانيين قُتلوا في حرب قراباغ الأولى.

وتم إبلاغ الضيوف بأن هذه هي المقبرة الجماعية التاسعة والعشرون التي يتم اكتشافها في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ويُشتبه في أن المقبرة تحوي رفات 10 أشخاص أو أكثر يُعتقد أنهم عسكريون أذربيجانيون.

وتم تحديد موقع عمليات البحث والحفر بناءً على معلومات وشهادات جُمِعت من قبل لجنة الدولة لشؤون الأسرى والمفقودين والرهائن وتُظهر الشهادات أن مجموعة من المتطوعين العسكريين الأذربيجانيين حُوصروا وقُتلوا ببطولة في معركة غير متكافئة في يناير 1993، في هذا الموقع الاستراتيجي الذي كان نقطة سيطرة على عدة قرى وطرق.

وأُكد للمشاركين أن التلوث بالألغام وصعوبة التضاريس تُعقد أعمال البحث التي من المتوقع أن تستمر.

كما شاهد المشاركون عملية تدمير الألغام والذخائر غير المنفجرة المكتشفة في المنطقة.