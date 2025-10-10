وفد "حوار باكو" يزور شوشا ويتفقد جهود إعادة الإعمار وأضرار "التخريب الأرميني"

شوشا، 10 أكتوبر، أذرتاج

قام المشاركون في المؤتمر الدولي حول "حوار باكو للمفقودين" بزيارة مدينة شوشا رمز التاريخ والثقافة الأذربيجانية 10 أكتوبر.

وتفقد الضيوف الساحة المركزية وأسوار القلعة في المدينة وقدم الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولاية شوشا أيدين كريموف معلومات حول تاريخ المدينة ووضعها أثناء فترة الاحتلال وجهود إعادة البناء والإعمار الجارية.

وأوضح كريموف أن المباني التاريخية والمساجد والمعالم الأثرية في شوشا تعرضت "للتخريب الأرميني" على مدى فترة الاحتلال التي استمرت قرابة 30 عاماً.

وذكر المسؤول أنه بعد تحرير شوشا بدأت أعمال إعادة الإعمار والترميم واسعة النطاق تحت إشراف الرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا وتشمل الأعمال إعادة بناء البنية التحتية فضلاً عن ترميم الشكل التاريخي الأصيل للمدينة والمعالم التاريخية والثقافية.