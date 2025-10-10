رواية سجن شوشا: وفد مؤتمر دولي يزور موقع مقبرة جماعية تضم رفات 31 شخصاً تعرضوا للتعذيب

شوشا، 11 أكتوبر، أذرتاج

قام المشاركون في مؤتمر "حوار باكو للمفقودين" بزيارة سجن شوشا التاريخي الذي تحول أثناء فترة الاحتلال الأرميني إلى موقع لاحتجاز الأسرى والرهائن الأذربيجانيين وتعرضهم لأبشع أشكال التعذيب المروعة.

وتم إطلاع الوفد الدولي على تاريخ السجن الذي بُني عام 1848م وعلى الوضع المأساوي داخله بعد احتلال المدينة في مايو 1992م من طرف القوات المسلحة الأرمينية وعناصر المجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية ووفقاً للجنة الدولة تم احتجاز حوالي 400 أسير ورهينة هنا وقد فقد غالبية الذين تم إطلاق سراحهم لاحقاً حياتهم نتيجة المعاناة والتعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له.

وكشفت أعمال الحفر التي جرت في عام 2023 داخل مجمع السجن عن العثور على رفات 31 شخصاً وتم التأكيد للضيوف على أن هؤلاء الأشخاص دُفنوا بطرق غير تقليدية بعد تعرضهم للتعذيب.

وتتواصل حالياً جهود فرق من علماء الآثار وخبراء الطب الشرعي لتحديد هوية هذه الرفات بهدف تسليط الضوء على خطورة قضية المفقودين وتوثيق الانتهاكات المرتكبة.