وفد دولي رفيع يزور زنكيلان: حوار المفقودين يركز على إعادة البناء وآثار الفظائع في قراباغ

زنكيلان، 11 أكتوبر، أذرتاج

يواصل المشاركون في مؤتمر "حوار باكو للمفقودين" جولتهم الحساسة والمهمة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني، حيث توجه الوفد الدولي إلى ولاية زنكيلان ومن المقرر أن يزور الوفد قرية أغالي وهي أول مستوطنة أعيد توطينها ونموذج لـ"القرية الذكية" في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة لتسلط الضوء على جهود أذربيجان في إعادة البناء والتوطين المستدام في تباين صارخ مع المآسي التي عايشها الوفد سابقاً.

وكان الوفد قد زار في الأيام الماضية مواقع رئيسية توثق جرائم الحرب وآثارها ومنها مقبرة جماعية في قرية باللي قايا في ولاية أغدره، حيث تم اكتشاف رفات يُحتمل أنها تعود لأكثر من 10 جنود أذربيجانيين في موقع كان يُستخدم سابقاً كموقع قتال وكذلك سجن شوشا في مدينة شوشا، حيث تم احتجاز وتعذيب الرهائن والأسرى الأذربيجانيين بوحشية خلال فترة الاحتلال.

وتؤكد جولة الوفد الدولي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة قضية المفقودين والتعريف بجهود أذربيجان في استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة.