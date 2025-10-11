الذكرى الخامسة لإرهاب كنجة: شهود عيان يروون الأهوال التي خلفها القصف الصاروخي الأرميني على المدنيين

كنجة، 11 أكتوبر، أذرتاج

تحل الذكرى الخامسة للهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأرمينية على مدينة كنجَة ثاني أكبر مدن أذربيجان والواقعة بعيداً عن منطقة القتال في أكتوبر 2020م والذي استهدف أحياء سكنية مدنية.

وفي ليلة 11 أكتوبر 2020م تعرض شارع علي أكبر بك رفيع بكلي لهجوم مروع أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة أكثر من 40 آخر وكان هذا الهجوم جزء من نمط استهداف الأرمن للمدنيين الأذربيجانيين الأبرياء كلما تعرضوا لخسارة في ساحة المعركة في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

والتقى مراسل وكالة أذرتاج بالناجيين فؤاد حسينوف ورفأت الله ويردييف اللذين كانا تحت الأنقاض في تلك الليلة المأساوية.

ويقول فؤاد حسينوف أحد الشهود الناجين "لا أزال أتذكر تلك الليلة فقد أيقظتني أصوات انفجارات ودمار مرعبة ولم نكن نرى شيئاً بسبب الغبار والأنقاض وصرخات الناس وعويلهم... عندما خرجت أدركت أننا نجونا بمعجزة حقيقية." ويؤكد حسينوف أنه يزور بشكل متكرر مجمع كنجَة التذكاري المقام تخليداً لذكرى الضحايا.

وأما رفأت الله ويردييف الذي كان محاصراً تحت الأنقاض مع عائلته فقال بلسان متلعثم "كان منتصف الليل وإذا تعرض منزلنا للتدمير الشامل نتيجة الهجوم الصاروخي وقد كان المشهد في الفناء صعباً للغاية الجرحى والأمهات الباكيات اللواتي يحتضن أطفالهن وجيراننا الذين قُتلوا والارتباك الذي أصاب المساعدين."

هذا ويُشار إلى أن الهجمات الصاروخية الأرمينية على كنجَة في أيام 4 و5 و8 و11 و17 أكتوبر عام 2020م باستخدام الصواريخ من طراز "سميرتش" و"إلبروس" أسفرت عن مقتل 26 مدنياً وإصابة 175 شخص إجمالاً إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية المدنية.