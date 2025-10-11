الإحصاء تعلن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2025م
باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج
أعلنت هيئة الإحصاء الأذربيجانية أن مؤشر أسعار المستهلكين في شهر سبتمبر من العام الجاري بلغ 105.7 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر 2024.
وجاء الارتفاع مقارنة بشهر سبتمبر 2024م في المنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 107.9 في المائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 102.4 في المائة والخدمات المدفوعة المقدمة للسكان بنسبة 105.3 في المائة.
وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر 2025م 101.1 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه و 105.7 في المائة للفترة من يناير إلى سبتمبر مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024م.
كما سجلت المنتجات الغذائية ارتفاعاً بنسبة 101.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق وشمل الارتفاع أسعار لحوم البقر والضأن والأسماك ومنتجاتها والبيض والقشدة والزبدة وبعض الخضروات مثل الخيار والطماطم والملفوف والجزر وفي المقابل، انخفضت أسعار الليمون والموز والتفاح والعنب والبصل.
وسجلت المنتجات غير الغذائية زيادة شهرية بنسبة 100.5 في المائة مع ارتفاع في أسعار الأثاث وقطع غيار السيارات والمجوهرات فيما سجلت الخدمات المدفوعة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 100.6 في المائة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع رسوم التعليم العالي والمتوسط والدروس الخاصة إضافة إلى خدمات تأجير الشقق وصالونات الحلاقة.
وشهدت أسعار خدمات النقل الجوي الدولي للركاب انخفاضاً مقارنة بالشهر السابق.
