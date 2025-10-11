وفد "حوار باكو" يزور مسجد زنكيلان ضمن جولة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني

زنكيلان، 11 أكتوبر، أذرتاج

قام المشاركون في المؤتمر الدولي "حوار باكو للمفقودين" بزيارة مسجد زنكيلان المركزي وأداء الصلاة وذلك في إطار جولتهم التفقدية لأراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.

وتوجهوا الضيوف إلى المسجد الواقع في مركز مدينة زنكيلان بعد زيارة قرية أغالي النموذجية.

وتلقى أعضاء الوفد الدولي معلومات مفصلة حول المدينة والمسجد فيما قال الضيوف بأداء الصلاة داخل المسجد.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مؤتمر "توحيد الجهود وتوسيع التعاون من أجل حل مشكلة المفقودين".