تسريع تنويع الطاقة في أوروبا: اليونان تستعد لمضاعفة تدفقات الغاز الأذربيجاني

أثينا، 11 أكتوبر، أذرتاج

أنهت شركة ديسفا اليونانية مشغل نظام الغاز الطبيعي جميع استعداداتها الفنية والبنية التحتية لمضاعفة حجم صادرات الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا من 10 مليارات متر مكعب إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً وتُعد هذه الخطوة نقطة تحول استراتيجية مهمة لتعزيز أمن الطاقة في القارة الأوروبية وتقليل الاعتماد على مصادر أخرى.

وقامت الشركة بتحديث كامل لشبكة خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب لزيادة سعتها ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على مرحلة الاعتماد في الجلسة العامة لهيئة تنظيم الغاز اليونانية في الأيام المقبلة.

وسيُعزز هذا المشروع دور اليونان كـمركز عبور إقليمي خاصة وأن هذه البنية التحتية تشكل أساس مسار "الممر العمودي" الذي سيضمن وصول الغاز إلى بلدان البلقان وأوكرانيا.

ويشمل المشروع أيضاً كلاً من محطة "ريفيتوسا" ومحطة وحدة التخزين العائمة وإعادة تحويل الغاز إلى سائل في ألكسندروبولي الاستراتيجية وهذا يؤكد تعزيز قدرة اليونان على التعامل مع الغاز الطبيعي المسال حيث ارتفع حجم الغاز المسال المنقول عبر محطة ريفيتوسا بأكثر من الضعف ليصل إلى 06ر5 تيراواط ساعة في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وستقدم مضاعفة صادرات أذربيجان مساهمة حاسمة في استراتيجية تنويع الطاقة للاتحاد الأوروبي.