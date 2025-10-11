انطلاق المؤتمر الخامس لجراحة العظام والصدمات في العالم التركي بمدينة شوشا الأذربيجانية

شوشا، 11 أكتوبر، أذرتاج

انطلق في مدينة شوشا المؤتمر الخامس لجراحة العظام والصدمات في العالم التركي بتنظيم مشترك بين وزارة الصحة الأذربيجانية وجمعية جراحة العظام والمفاصل التركية.

وأشار الرؤساء المشاركون للمؤتمر نائب وزير الصحة الأذربيجاني إيلغار قاسموف ورئيس الجمعية التركية وداد شاهن إلى أن المؤتمر يلعب دور جسر علمي يوحد العالم التركي.

ويُعقد المؤتمر للمرة الخامسة بعد أن انطلق لأول مرة في باكو عام 2018 ثم عقد في كازاخستان والبوسنة والهرسك وقيرغيزستان وعاد هذا العام إلى أذربيجان وتحديداً إلى شوشا.

والهدف الرئيسي للمؤتمر تبادل الخبرات في مجال تشخيص جراحة العظام والصدمات وتحديد الأساليب المثلى للتدخل الجراحي وتنظيم مناقشات علمية حول المواضيع الراهنة.

ويشارك في الاجتماع الدولي علماء معروفون من أذربيجان وتركيا وأوزبكستان وإيطاليا وكازاخستان وقيرغيزستان واليونان والبوسنة والهرسك.

ومن المقرر أن تُختتم أعمال المؤتمر في 12 أكتوبر.