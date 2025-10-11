سوق العمل الأذربيجاني يشهد انتعاشاً بارتفاع متوسط الأجور بنسبة 7ر9 في المائة

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

كشفت هيئة الإحصاء الأذربيجانية عن نمو قوي في سوق العمل حيث ارتفع متوسط الأجر الشهري الاسمي للعاملين بأجر في الاقتصاد الوطني بنسبة 7ر9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024م ليصل إلى 8ر1093 مانات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025م.

ويشير هذا النمو إلى زيادة في القوة الشرائية خاصة وأن أعلى متوسطات الأجور سُجلت في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومنها صناعة التعدين واستخراج المواد الخام والأنشطة المالية والتأمين والمعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

وجاء في بيان الهيئة أنه بلغ إجمالي عدد العاملين بأجر في الاقتصاد الأذربيجاني، اعتباراً من 1 سبتمبر 2025م مليونا و9ر764 ألف شخص ويتجاوز عدد العاملين في القطاع الخاص نظيره في القطاع الحكومي، مما يعكس حيوية القطاع غير الحكومي حيث إن عدد العاملين في القطاع غير الحكومي 6ر909 ألف شخص وفي القطاع الحكومي 3ر855 ألف شخص.

وتتركز النسبة الأكبر من العاملين بأجر في قطاعي التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 19 في المائة والتعليم بنسبة 18 في المائة وتليهما الصناعة بنسبة 9ر13 في المائة .

ويعكس هذا التوزيع اهتماماً متزايداً بتنمية القطاع غير النفطي وتوفير فرص عمل مستدامة.