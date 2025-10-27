زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير التركية

استنبول، 28 أكتوبر، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قضاء صندرغي التابعة لولاية باليكسير غربي تركيا عند الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي في 27 أكتوبر.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للانباء ان الزلزال وقع على عمق 5.99 كيلومترات.

اعلن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ان سكان مدينة إسطنبول وإزمير وعدد من الولايات الأخرى في منطقتي مرمرة وإيجة شعروا بالزلزال.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الفرق المختصة باشرت أعمال المسح الميداني في منطقة الزلزال.

أفاد وكالة افاد بحدوث دمار في بعض المناطق، دون وقوع خسائر في الأرواح.