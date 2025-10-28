تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قرية خضرلي في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

خضرلي، أغدام، 29 أكتوبر، أذرتاج

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى ولاية أغدام الجارية إعادة بنائها وترميمها بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف.

وإن العائلات التي أعيدت اليوم إلى قرية خضرلي التابعة لولاية أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني تسلمت مفاتيح بيوتها الجديدة.

وحضر حفل تقديم المفاتيح مسؤولون عن إدارة الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني بولايات أغدام وفضولي وخوجاوند ولجنة الدولة لشؤون اللاجئين وسائر المؤسسات العامة ذات الصلة.

يذكر انه تم توديع القافلة الأخرى المتضمنة 91 عائلة مكونة من 366 فرد من النازحين السابقين المقيمين في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة في المساكن الطلابية والمصحات والمباني الإدارية إقامة مؤقتة وصلت إلى قرية خضرلي الأغدامية وبذلك بلغ عدد العائلات التي جرت إعادة توطينها بمسقط رؤوسها بالقرية 441 عائلة متكونة من 1684 فرد.

وبعد استقبالهم أحاطهم موظفو وكالة إزالة الألغام من أراضي أذربيجان أناما علماً بتهلكة الألغام والذخائر والمعدات القتالية غير المنفجرة حيث نصحوهم بتجنب الاقتراب من أشياء وأجسام مجهولة وبإبلاغ الجهات المختصة على الفور في مواجهتهم مثل الحالات.

هذا وتستمر عملية عودة اللاجئين السابقين إلى المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف حيث أن ما يقرب من 50 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.