تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في نفطتشالا

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

دفن في الحادي والثلاثين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو تيمور قدرت أوغلو الله ويردييف في مقبرة شهداء قرية قاجاق كند بولاية نفطتشالا بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد تيمور الله ويردييف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي تيمور قدرت أوغلو الله ويردييف من مواليد 1967م أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي مدينة شوشا عام 1992م.