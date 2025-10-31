رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور سفارتي أذربيجان لدى الفاتيكان وإيطاليا

الفاتيكان، 1 نوفمبر، أذرتاج

زار رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده سفارتي أذربيجان لدى الكرسي الرسولي في الفاتيكان وإيطاليا على هامش زيارته الفاتيكان وقدم البركات للمبنيين.

تقع سفارة أذربيجان في الفاتيكان في الشارع الرئيسي المؤدي إلى كاتدرائية القديس بطرس بالقرب من القصر الرسولي والمؤسسات الرسمية.

ويضم مبنى سفارة أذربيجان في إيطاليا أيضاً المركز الثقافي الأذربيجاني وقد تم تزيين المركز بعناصر الحرف اليدوية الوطنية والسجاد الأذربيجاني، كما يعرض منشورات مؤسسة حيدر علييف باللغة الإيطالية.