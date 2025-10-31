مدينة باكو القديمة تحتضن مهرجان الزيتون: ترويج للتقاليد العريقة ودعم العلامات التجارية الوطنية
باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج
يُقام مهرجان الزيتون في مدينة باكو القديمة "إيتشري شهر" في الفترة ما بين 31 أكتوبر و2 نوفمبر بتنظيم إدارة محمية "إيتشري شهر" التاريخية والمعمارية الحكومية ويهدف المهرجان بشكل أساسي إلى الترويج لتقاليد زراعة الزيتون القديمة في أذربيجان ودعم المنتجين المحليين والمساهمة في بناء علامة تجارية وطنية في هذا القطاع.
وصرحت نائبة رئيس جهاز إدارة المحمية رانا مصطفاييفا لوكالة أذرتاج بأن أكثر من 15 جناحاً تم نصبها في ساحة "قوشا قلعة"، حيث يعرض المنتجون المحليون منتجات الزيتون للزوار. وأشارت إلى أن الأمر الأكثر إرضاءً هو أن المهرجان لم يجذب اهتمام الزوار المحليين فحسب، بل واجتذب عدداً كبيراً من السياح الأجانب أيضاً، مما يثبت نجاح الهدف الرئيسي للمهرجان وهو الترويج للعلامات التجارية المحلية.
وتُقام في إطار المهرجان معارض وعروض للسيارات القديمة وورش عمل متخصصة. كما انضم أكثر من 17 مطعماً عاملاً في "إيتشري شهر" إلى الفعاليات، حيث قاموا بإعداد قوائم طعام خاصة تعتمد على الزيتون وزيت الزيتون.
ويشهد المهرجان برامج ترفيهية للأطفال وعروضاً فنية حية مما ويجسد وحدة التقاليد والحداثة بمشاركة الحرفيين والفنانين والموسيقيين المحليين.
