ليلى علييفا تشهد عرض التمثيل الصامت "سر الماء" في متحف التأريخ الحجري

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

عُرض التمثيل الصامت بعنوان "سر الماء" في متحف التاريخ الحجري من إعداد خاص لمهرجان "الطيران إلى باكو. نهاية الأسبوع الفنية. اشعر بالمستقبل الآن" وحضرت الفعالية نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسِسة ورئيسة جمعية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا وألينا علييفا.

وإن المسرحية من تأليف الفنان الشعبي وممثل التمثيل الصامت برويز محمد رضاييف تدور حول الماء الذي تم اختياره كعنصر رئيسي للمهرجان وتصور الارتباط الأبدي بين الإنسان والماء.

وشارك في العمل 7 ممثلين، حيث صوروا من خلال تعابير صامتة وعميقة سعي الإنسان الشاق للبحث عن مصدر الحياة.

ويهدف المشروع إلى تقديم باكو كعاصمة ثقافية عالمية تجمع بين التقاليد والحداثة.