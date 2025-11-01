الذكرى الخامسة للنصر في حرب الوطن: انطلاق "سباق النصر" الخيري في باكو لدعم مؤسسة "ياشات"

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

بمناسبة الذكرى الخامسة للنصر العظيم الذي حققته أذربيجان في حرب الـ44 يوما الوطنية انطلق "سباق النصر" الخيري بتنظيم وزارة الشباب والرياضة.

وبدأ السباق الذي يقام على مسافة 10 كيلومترات في المتنزه الوطني على الواجهة البحرية، كورنيش باكو، بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء حرب الوطن.

ويتم تحويل جميع الأموال التي يتم جمعها من السباق إلى مؤسسة "ياشات" (أحْي) لدعم عائلات الشهداء والمصابين الذين دافعوا عن وحدة أراضي أذربيجان.

وسيتم تكريم الفائزين وسيحصل جميع المشاركين الذين يكملون السباق على ميداليات. ويقام "سباق النصر" سنوياً بشكل تقليدي منذ عام 2021.