الرئيس: نعمل على برامج واسعة مع شركات تمتلك خبرة كبيرة في مجال الأمن السيبراني

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في الاجتماع بمناسبة اليوبيل الثمانين لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية إن الهجمات السيبرانية تشهد حاليا انتشارا واسعا في العالم وقد تعرضت أذربيجان لمثل هذه الهجمات هذا العام أيضا.

وأشار رئيس الدولة إلى ما يلي: "نعمل على برامج واسعة بالتعاون مع شركائنا الدوليين ومع الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في مجال الأمن السيبراني، من أجل أن نتمكن من حماية أنفسنا والدفاع عنا بأقصى قدر ممكن".