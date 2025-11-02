رئيس أذربيجان: لم تكن هناك دولة ثانية حققت نصرا باهرا وكاملا ومطلقا مثلنا

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في الاجتماع بمناسبة اليوبيل الثمانين لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية إننا سنحتفل بعد أيام قليلة بالذكرى الخامسة لنصرنا المجيد. خلال السنوات الخمس الماضية، كانت هناك العديد من الحروب والصراعات والنزاعات في أماكن مختلفة من العالم، وكل شيء يُقاس بالمقارنة. وهذا ما يعرفه العلماء جيدا.

كما شدد رئيس الدولة على أنه: "يمكنني القول إنه لم تكن هناك دولة ثانية حققت نصرا باهرا وكاملا ومطلقا مثلنا".