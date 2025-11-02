رئيس أذربيجان: لغتنا غنية جدا ولا حاجة الى استخدام الكلمات الاجنبية
باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)
قال الرئيس إلهام علييف في الاجتماع بمناسبة اليوبيل الثمانين لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان لغتنا قديمة وهي اللغة الأم لأكثر من 50 مليون شخص، غنية جدا ولا حاجة الى استخدام الكلمات الاجنبية.
كما شدد رئيس الدولة: "صحيح أن هناك مفردات دولية وكل واحد منا يستخدمها. ولكن إذا كانت هناك كلمة أصلية في اللغة الأذربيجانية، فما الهدف من استخدام الكلمات من لغات أخرى؟ هذا إما خطأ أو استفزاز. وكلاهما غير مقبول".
