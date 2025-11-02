وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

مجتمع

بحث توسيع التعاون بين أذربيجان ورومانيا في مجال الإعلام السمعي البصري

بوخارست، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

التقى الوفد الأذربيجاني نائب رئيس المجلس الوطني السمعي البصري الروماني والقائم بأعمال الرئيس فالنتين-ألكسندرو جوكان في مقر المجلس.

وشارك في اللقاء رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية وقار علييف والمدير التنفيذي لوكالة تطوير الإعلام أحمد إسماعيلوف ورئيس المجلس السمعي البصري إسمات سَتّاروف وسفير أذربيجان لدى رومانيا قدسي عثمانوف وعدد من الممثلين الآخرين.

أفادت وكالة أذرتاج أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الوضع الحالي للتعاون بين أذربيجان ورومانيا في مجال الإعلام السمعي البصري إلى جانب الاتجاهات الجديدة الممكنة في هذا التعاون.

وأكد فالنتين-ألكسندرو جوكان أن الأمن المعلوماتي والتحول الرقمي وبرامج تدريب الصحفيين الشباب تعد من الأولويات في فضاء الإعلام الروماني، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات مع أذربيجان في هذا المجال سيكون مفيدا للطرفين.

كما قدّم فالنتين-ألكسندرو جوكان شرحا مفصلا حول نظام الإنذار الرقمي (DAS – Digital Alert System) المعتمد في رومانيا، موضحا أن هذا النظام مدمج في جميع شبكات البث التلفزيوني والإذاعي في البلاد ويتيح إيصال المعلومات المهمة إلى السكان في الوقت الفعلي في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والسلامة العامة.

وأشار إلى أن نظام الإنذار الرقمي يهدف إلى أتمتة آليات الأمان الرقمي والإنذار العام في القطاع السمعي البصري الروماني، كما يعزز من تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية والهيئات التنظيمية للإعلام، مما يقوي من مرونة شبكة البث الوطنية.

في كلمته، تحدث ووقار علييف عن الإصلاحات التي نُفذت في أذربيجان خلال السنوات الأخيرة في مجال الإعلام وتحديث أنظمة البث التلفزيوني والرقمي والاندماج في المنصات الإعلامية الدولية. وأشار إلى أن أذربيجان تُعد من الدول التي تمتلك بنية تحتية إعلامية حديثة في المنطقة، وأن المشاريع المشتركة مع رومانيا تفتح آفاقا جديدة في هذا المجال.

شارك أحمد إسماعيلوف وإسمات ستاروف بآرائهما حول مواءمة آليات التنظيم في المجال السمعي البصري مع المعايير الدولية وتحسين المعايير المهنية في البث التلفزيوني والإذاعي، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات المتبادلة بين مؤسسات البث العام.

وأكد السفير قدسي عثمانوف أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تنعكس في مجالي الإعلام والمعلومات، مشددا على أن هذا التعاون يجب ألا يقتصر على تبادل المعلومات فقط، بل ينبغي أن يتوسع ليشمل مبادرات جديدة في مجالات البث الرقمي وإنتاج المحتوى والدبلوماسية الثقافية أيضا.

وخلال الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول تنظيم الإعلام وأخلاقيات البث ومكافحة المعلومات المضللة وتطوير سوق الإنتاج السمعي البصري.

