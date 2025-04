Alparslan Bayraktar: Wir sind bereit, Potenzial des Südlichen Gaskorridors auszuschöpfen

Baku, 4. April, AZERTAC

„Die Türkei legt großen Wert auf regionale Zusammenarbeit. Durch Projekte wie Baku-Tiflis-Ceyhan und TANAP haben wir die Bedeutung der Energiesicherheit für die gesamte Region unter Beweis gestellt. Wir sind bereit, mit Aserbaidschan und anderen Partnern zu kooperieren und auch an der Übertragung von grüner Energie zu arbeiten“, sagte Alparslan Bayraktar, Minister für Energie und natürliche Ressourcen der Republik Türkei beim 11. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Südlichen Gaskorridor und dem 3. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Grüne Energie.

„Wir sind bereit, das Potenzial des Südlichen Gaskorridors auszuschöpfen. Aserbaidschan, Georgien, die Türkei und Bulgarien arbeiten an diesem Projekt zusammen. Wir sind zuversichtlich, dass der Grüne Korridor weltweit an Bedeutung gewinnen wird, und als Türkei werden wir unsere Unterstützung für die Region und unsere Zusammenarbeit fortsetzen“, so Minister Bayraktar.