Aserbaidschanische Rhythmische Sportgymnastikmannschaft gewinnt zwei Medaillen beim RG-Europapokal 2025

Baku, 5. Mai, AZERTAC

Am 5. Mai 2025 sicherte sich das aserbaidschanische Team in den Gruppengymnastik-Übungen bei der Europameisterschaft im Rhythmischen Turnen in Baku zwei Bronzemedaillen. Die Gymnastinnen Nazrin Abdullayeva, Ayan Nasirova, Nazrin Salmanli, Ilaha Bahadirova, Shams Muvaffaqi und Nilufer Orujlu glänzten in den Disziplinen Reifen und Keulen.

Die Europameisterschaft fand vom 1. bis 4. Mai 2025 in der Nationalen Gymnastik-Arena in Baku, mit Teilnehmer aus 34 Ländern statt.