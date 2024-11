Aserbaidschans Energieministerium und Chinesische Unternehmen unterzeichnen mehrere Memoranden of Understanding

Baku, 18. November, AZERTAC

Im Rahmen der Klimakonferenz COP29 wurden zwischen dem aserbaidschanischen Energieministerium und den chinesischen Unternehmen „PowerChina Resources Limited“ und „TBEA Co., Ltd“ mehrere Memoranden of Understanding im Bereich der erneuerbaren Energien unterzeichnet.

Laut der Auskunft des Energieministeriums gegenüber AZERTAC fand vor den Unterzeichnungszeremonien ein Treffen zwischen dem Energieminister Parviz Schahbazov und dem Vizepräsidenten der „PowerChina Group“, Xu Pengcheng, sowie dem Präsidenten von „PowerChina Resources Limited“, Yang Tianfu, und einer von Hu Nan, dem Vorstandsmitglied und Präsidenten für internationale Geschäfte der TBEA geleiteten Delegation statt.

Bei den Treffen wurde hervorgehoben, dass die Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien einen wichtigen Platz in der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und China einnimmt. Im Kontext von Megaprojekten für Produktion und Export grüner Energie die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen sehr geschätzt.

Man betonte zugleich, dass das Unternehmen „PowerChina Resources Limited reiche Erfahrungen im Bereich Investitionen in erneuerbare Energien im Ausland haben und an einer Investition in Projekte für erneuerbare Energien in Aserbaidschan sowie an der Planung, Projektierung, dem Bau solcher Projekte interessiert ist. Das Unternehmen TBEA, das auf die Übertragung und Verteilung von Elektrizität, Kraftwerke, erneuerbare Energien und andere wichtige Infrastrukturprojekte spezialisiert ist, zeigte sein Interesse für eine Zusammenarbeit mit Aserbaidschan im Bereich der Herstellung von Geräten für erneuerbare Energien.

Anschließend fand die Unterzeichnungszeremonie statt. Das „Memorandum of Understanding zwischen dem Energieministerium der Republik Aserbaidschan und PowerChina Resources Limited über die Entwicklung von Projekten für erneuerbare Energien in Aserbaidschan“ sieht die Zusammenarbeit bei den Projekten für PV-Solaranlagen, Onshore/Offshore-Windkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke (PHS), Batteriespeichersysteme (BESS) sowie die Kooperation bei den Projekten für Produktion von grünem Wasserstoff, die Ausbildung und den Austausch von lokalen Fachkräfte vor.