Baku: Aserbaidschan, Russland und Iran beraten über Verkehr, Energie und Zoll

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Am 13. Oktober fand in Baku ein trilaterales Treffen zwischen Aserbaidschan, Russland und dem Iran statt. Im Mittelpunkt standen die Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr, Energie und Zoll.

Aserbaidschans Vizepremier Schahin Mustafayev wies bei seiner Rede bei dem Treffen auf die Bedeutung des Nord-Süd-Transportkorridors sowie des „3+3“-Formats für regionale wirtschaftliche Integration. Der Güterverkehr entlang des Nord-Süd-Korridors sei in diesem Jahr um 8,3 % gestiegen. Auch der Mittlere Korridor gewinne an Bedeutung – seit 2022 habe sich das Frachtvolumen dort fast verdoppelt, fügte er hinzu.

Nach den Reden wurde ein gemeinsames Kommuniqué verabschiedet.