Erneuerbare Energien: Aserbaidschan und Deutschland erörtern Zusammenarbeit

Baku, 18. November, AZERTAC

Der deutsch-aserbaidschanische hochrangige Wirtschaftsdialog zum Thema „Grüne Transformation“ hat im Rahmen der COP29 mit gemeinsamer Organisationsunterstützung der Agentur für Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) und des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms, stattgefunden.

AZERTAC zufolge nahmen an der Veranstaltung etwa 40 Unternehmensvertreter der beiden Länder teil, die im Bereich der erneuerbaren Energien, Lebensmittelproduktion, Verpackung, IKT, Wassermanagement, Automobilindustrie und in anderen Sektoren tätig sind.

Yusif Abdullayev, Geschäftsführer von AZPROMO, informierte über die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen Aserbaidschans zu Deutschland, einschließlich der Tätigkeit deutscher Unternehmen in Aserbaidschan. Es wurde festgestellt, dass nach dem Besuch der deutschen Delegation in Aserbaidschan im Februar erfolgreiche Verhandlungen mit mehreren deutschen Unternehmen geführt und Vereinbarungen in den Bereichen Industrie, grüne Energie und IKT erzielt wurden.

Michael Harms, Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, sprach bei dem Treffen die Bedeutung der grünen Transformation in der Wirtschaft und sagte, dass das große Potenzial der beiden Länder im Bereich der erneuerbaren Energien und große Fortschritte und reiche Erfahrungen Deutschlands in diesem Sektor sehr gute Möglichkeiten für die Umsetzung gemeinsamer Projekte schaffen.

Orkhan Mammadov, Vorstandsvorsitzender der Agentur für Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen in Aserbaidschan (KOBIA), und Bit Baron, Leiter der Abteilung Industriepolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), sprachen ebenfalls bei die Veranstaltung.

Die Veranstaltung wurde mit Diskussionen über die Möglichkeiten für den Ausbau der Partnerschaft im alternativen Energiesektor zwischen Aserbaidschan und Deutschland fortgesetzt.