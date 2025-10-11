Europäische Mannschaftsmeisterschaft 2025: Aserbaidschanische Schachspieler besiegen armenische Gegner

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Schachspielerinnen und Schachspieler haben in der sechsten Runde der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft 2025 im georgischen Batumi ihre Konkurrenten aus Armenien besiegt.

In der Herrenkonkurrenz lieferte Großmeister Schachrijar Mamedjarow die beste Leistung und holte einen vollen Punkt für Team Aserbaidschan, während Rauf Mammadov, Eltaj Safarli und Aydin Suleymanli jeweils ein Remis erreichten. Nach der sechsten Runde steht das Herrenteam bei 9 Punkten.

Im Damenturnier glänzten Ulviyya Fataliyeva und Gulnar Mammadova, die jeweils einen Sieg für ihr Team errangen. Khanim Balajayeva und Govhar Beydullayeva spielten remis. Nach der sechsten Runde kommt das Damenteam auf 8 Punkte.

Die Mannschaftseuropameisterschaft geht am 14. Oktober zu Ende.