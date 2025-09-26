GUS-Spiele: Aserbaidschans Damen-Tischtennisteam besiegt Usbekistan und zieht ins Finale ein
Gabala, 26. September, AZERTAC
Die aserbaidschanische Damen-Nationalmannschaft im Tischtennis hat bei den 3. GUS-Spielen das Finale erreicht. Im Halbfinale setzte sich das Team im Olympia-Sportkomplex Gabala mit 2:1 gegen Usbekistan durch und trifft im Endspiel auf Russland.
Im Laufe des Tages spielt das aserbaidschanische Herrenteam im Viertelfinale ebenfalls gegen Usbekistan. Die Tischtenniswettbewerbe enden am 29. September.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
EANA wählt neuen Präsidenten
- [15:46]
Ölpreis an Börsen legt zu
- [12:57]
AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil
- 25.09.2025 [22:56]
Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
- 25.09.2025 [22:25]
Internationale Konferenz zu Überseegebieten in den UN
- 25.09.2025 [20:34]
Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela
- 25.09.2025 [13:44]
Ölpreis an Börsen gibt nach
- 25.09.2025 [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- 25.09.2025 [11:00]
Alonsos erschummelter Sieg zur Singapur-Premiere
- 25.09.2025 [10:31]
Arianespace bringt Satelliten für die Bundeswehr ins All
- 25.09.2025 [09:15]
Europa League: Freiburg besiegt Basel
- 25.09.2025 [09:02]
Belgien: Stadt Löwen wird Kulturhauptstadt Europas 2030
- 25.09.2025 [08:55]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 24.09.2025 [18:17]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 24.09.2025 [14:14]
Empfang zum 95. Nationalfeiertag Saudi-Arabiens in Baku
- 24.09.2025 [11:30]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 71 US-Dollar
- 24.09.2025 [10:31]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- 24.09.2025 [10:16]
6. Kaspisches Wirtschaftsforum in New York
- 24.09.2025 [09:50]