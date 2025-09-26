GUS-Spiele: Aserbaidschans Damen-Tischtennisteam besiegt Usbekistan und zieht ins Finale ein

Gabala, 26. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Damen-Nationalmannschaft im Tischtennis hat bei den 3. GUS-Spielen das Finale erreicht. Im Halbfinale setzte sich das Team im Olympia-Sportkomplex Gabala mit 2:1 gegen Usbekistan durch und trifft im Endspiel auf Russland.

Im Laufe des Tages spielt das aserbaidschanische Herrenteam im Viertelfinale ebenfalls gegen Usbekistan. Die Tischtenniswettbewerbe enden am 29. September.