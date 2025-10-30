Minifußballturnier „Freundschaftspokal“ für Kinder aus Waisenhäusern in Baku

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Auf Initiative von Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin der der öffentlichen Vereinigung IDEA-Organisation, fand am 30. Oktober in Baku das nächste Minifußballturnier „Freundschaftspokal“ unter Teams aus Waisenhäusern statt.

An dem Turnier nahmen Jungen und Mädchen im Alter von 10–13 Jahren aus den Waisenhäusern von Baku und Ganja teil. Ziel der Veranstaltung war es, den körperlichen und psychologischen Entwicklungsprozess der Kinder zu fördern sowie Teamgeist, Selbstvertrauen und soziale Fähigkeiten zu stärken.

Das Turnier wurde vom aserbaidschanischen Fußballverbands (AFFA) organisiert.

Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva und Alena Aliyeva verfolgten die Spiele, unterstützten die Teams und tauschten sich herzlich mit den Kindern aus.

Die Siegerteams erhielten Pokale, Medaillen und Diplome; auch die Zweit- und Drittplatzierten wurden ausgezeichnet.

Teilnehmer und Betreuer betonten, dass solche Initiativen das Selbstbewusstsein und die soziale Integration der Kinder stärken.

Der „Freundschaftspokal“ wurde erstmals im Mai 2025 veranstaltet und soll künftig regelmäßig fortgesetzt werden.