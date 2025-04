Präsident Aserbaidschans: China hat ganz besonderen Platz in unseren außenpolitischen Prioritäten

Baku, 26. April, AZERTAC

„Das Vermächtnis von Heydar Aliyev ist für uns alle von großer Bedeutung. Wir folgen seinem Weg, auch in unseren außenpolitischen Prioritäten. China hat einen ganz besonderen Platz in diesen Prioritäten“, sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in einem Interview mit dem China Global Television Network (CGTN).

„In den letzten 20 Jahren hat sich die Welt zweifellos verändert. Auch Aserbaidschan hat sich verändert. Aber die Prioritäten sind unverändert geblieben“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.